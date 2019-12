Soltanto quattro persone hanno vinto più di un premio Nobel: scopriamole

Vincere un premio Nobel è considerata l'onorificienza più grande che un qualsiasi scienziato possa ricevere durante la sua carriera (ma, più in generale, nella vita). Schiere di studiosi che si affannano per vincerne almeno uno, quando c'è chi ne ha vinti addirittura due!

John Bardeen, Frederick Sanger, Linus Pauling e la carissima Marie Curie hanno in comune l'aver vinto nella loro vita più di un premio Nobel. Per la precisione, due. Non esiste nessuno infatti che ne abbia vinti, ad oggi, di più.



John Bardeen ha vinto due premi Nobel per la fisica, nel 1956, assieme a William Bradford Shockley e Walter Brattain “per le loro ricerche sui semiconduttori e la loro scoperta dell'effetto transistor” (grazie ai quali funzionano, ad esempio, i pc) e nel 1972 assieme a Leon Neil Cooper e John Robert Schrieffer “per aver sviluppato congiuntamente la teoria della superconduttività, di solito chiamata teoria BCS” (un fenomeno fisico che comporta resistenza elettrica nulla ed espulsione del campo magnetico. Avviene in alcuni materiali al di sotto di una temperatura detta critica e al di sotto di un valore critico del campo magnetico).



Frederick Sanger è invece il fortunato vincitore di ben due premi Nobel per la chimica, ed è la quarta persona in ordine cronologico a vincere più di un premio Nobel. Il primo lo vince da solo, “per il suo lavoro sulla struttura delle proteine, in particolare su quella dell'insulina”, riuscendo a sequenziare tutti gli amminoacidi presenti. Mentre il secondo, nel 1980, assieme a Paul Berg e Walter Gilbert “per il loro contributo alla determinazione della sequenza base negli acidi nucleici”



Linus Pauling è il più atipico. Vince un premio Nobel per la chimica e uno per la pace... Eh si. Nel 1954 il primo “per le sue ricerche nel campo dell'attrazione molecolare e le sue applicazioni per la spiegazione della struttura di sostanze complesse”, mentre nel 1962 il secondo, in quanto "promotore della campagna contro i test nucleari". Pauling è in oltre l'unico essere umano ad aver vinto due premi Nobel da solo.



Infine Marie Curie, la prima donna ad aver mai vinto un Nobel, il primo essere umano ad averne vinti due. Uno in fisica ed uno in chimica. Il primo nel 1903, assieme al marito Piere Curie ed a Antoine Henri Becquerel. Per i coniugi la motivazione ufficiale era “in riconoscimento dei servizi straordinari che essi hanno reso nella loro ricerca congiunta sui fenomeni radioattivi scoperti dal professor Henri Becquerel”, mentre per Becquerel “in riconoscimento degli straordinari servizi che ha reso con la sua scoperta della radioattività spontanea". Il secondo, nel 1911, “in riconoscimento dei suoi servizi all'avanzamento della chimica tramite la scoperta del radio e del polonio, dall'isolamento del radio e dallo studio della natura e dei componenti di questo notevole elemento”



Come ci insegna la cara Susan Jocelyn Bell, vincere un premio Nobel non è tutto, ma certamente è una importantissima onorificenza. Chi sarà il prossimo esse umano a vincerne due? Chissà, forse sarai proprio tu, che ci stai leggendo.