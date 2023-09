Quattro smartphone Samsung in sconto su Amazon: c'è anche Galaxy S23 Ultra

Mentre Unieuro dà il via allo Speciale Apple con tanti sconti su iPhone, Mac e Macbook, è Amazon a rispondere con una lunga serie di offerte sui dispositivi della concorrenza Android. In particolare, il colosso dell'ecommerce di Jeff Bezos sta scontando diversi smartphone Samsung, tra cui Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy S23 Ultra.

Partiamo proprio da Samsung Galaxy Z Flip 4, al 26% in meno su Amazon. Lo smartphone - che di recente è diventato old gen vista la sua sostituzione da parte del Galaxy Z Flip 5 - è proposto a 989 Euro, contro un MSRP di 1.329 Euro. Samsung Galaxy Z Flip 4 è un dispositivo 5G con 512 GB di memoria interna: si tratta ovviamente di uno smartphone pieghevole con doppio schermo, sia interno che esterno, e protezione Gorilla Glass Victus+.

Anche il "fratello maggiore" del Galaxy Z Flip 4, il Samsung Galaxy Z Fold 4, è in sconto: il prezzo, in questo caso, si abbassa da 1.699,88 Euro a 1.569 Euro, con un ribasso dell'8%. Anche in questo caso, la versione del device in offerta è quella con storage da 512 GB e RAM da 12 GB, nonché con chipset Snapdragon 8+ Gen1.

Con un ribasso dell'11% sul MSRP, invece, abbiamo in sconto il Samsung Galaxy S23 Ultra da 512 GB: lo smartphone arriva con caricatore incluso nella confezione e S Pen, mentre vanta un chipset Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, 12 GB di RAM, una fotocamera principale da 200 MP e una batteria da ben 5.000 mAh. Il prezzo del dispositivo è di 1.249 Euro, contro un MSRP pari a 1.399,99 Euro.

Infine, al 10% in meno, con un prezzo di soli 369,99 Euro, Amazon sconta anche Samsung Galaxy A54 5G. In questo caso, a finire in offerta è la versione "base" del device, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). La batteria è pari a 5.000 mAh, mentre nella confezione troverete anche una cover trasparente in silicone.