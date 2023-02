Quell'assurdo giorno in Canada dove era possibile sentire le persone da 5 km di distanza

Sentire parlare qualcuno da 5.000 metri di distanza è impossibile in condizioni normali, ma c'è stata una volta dove in Canada le persone hanno sperimentato questo strano effetto. In particolare, dal 17 gennaio al 5 febbraio 1947, lo Yukon, nel nord-ovest del Canada, ha raggiunto i -64 °C (e non è neanche questa la città più fredda del mondo).

La temperatura più bassa si è verificata nella piccola cittadina di Snag, ma questa non è stata l'unica stranezza: coloro che abitavano in questo luogo iniziarono a notare che il suono viaggiava in modo diverso. Così come riportato dall'osservatore meteorologico Gordon Toole, nonostante non vedesse nulla a causa di una fitta nebbia, poteva sentire i cani che abbaiavano nel villaggio principale a oltre 6 chilometri di distanza.

Perfino il ghiaccio che si spezzava nel fiume White a circa 1,6 chilometri di distanza "rimbombava forte, come il fuoco di una pistola". Cos'ha causato questo curioso fenomeno? Sappiamo che il suono non viaggia allo stesso modo a temperature diverse. Oltre a muoversi più lentamente al freddo, viaggia anche più lontano. Quando l'aria vicino al suolo è fredda, mentre quella sopra è calda, i suoni vengono rifratti dall'aria calda verso la superficie e rimbalzano, viaggiando molto più lontano lungo il suolo rispetto a quando c'è più caldo.

"Un'inversione di temperatura ha fatto sì che le onde sonore si piegassero verso il suolo invece di scappare verso l'alto", ha affermato al National Post il climatologo senior di Environment Canada, David Phillips. "Le persone all'aeroporto potevano sentire chiaramente i cani che abbaiavano in città e i cittadini parlavano come se fossero vicini invece che a 5 chilometri di distanza."

Un fenomeno davvero assurdo, ma ampiamente documentato. A proposito, ecco qual è la temperatura più bassa mai registrata dall'uomo.