Quentin Tarantino abbraccia gli NFT: in arrivo delle scene esclusive di Pulp Fiction!

Anche Quentin Tarantino entra nel circolo degli NFT. Il regista ha infatti annunciato che metterà all'asta sette scene di "Pulp Fiction" che includono dei contenuti mai visti prima d'ora. Al loro interno saranno presenti commenti audio di Tarantino e script originali scritti a mano.

Tarantino si è detto "entusiasta di presentare queste scene esclusive ai fan di Pulp Fiction" ed ha spiegato che "Secret Network e Secret NFT offrono un mondo completamente nuovo di connettere fan ed artisti e sono entusiasta di farne parte".

Ogni NFT includerà contenuti segreti visualizzabili esclusivamente dal proprietario e le transazioni saranno registrate sulla blockchain di Secret Network, che dà massima priorità alla privacy ed è una delle poche che non si basa su Ethereum.

L'asta si terrà su OpenSea, il più grande market di NFT del mondo, ma non è chiaro quando partiranno e quale sarà la base. "Ogni NFT contiene uno o più segreti precedentemente sconosciuti di una specifica scena iconica di Pulp Fiction", afferma un sito web creato per pubblicizzare gli NFT, in cui si legge che "la persona privilegiata che acquisterà uno di questi pochi e rari NFT potrà entrare in possesso di quei segreti e dare uno sguardo alla mente e al processo creativo di Quentin Tarantino".

Qualche giorno fa anche Gamestop ha annunciato l'ingresso nel mondo degli NFT.