Questa app blocca i cellulari dei figli finché non rispondono ai genitori

Un genitore è rimasto particolarmente infastidito dal fatto che la sua figlia di tredici anni non rispondesse mai ai suoi SMS, ignorandolo frequentemente. Così ha creato un app, disponibile al grande pubblico, che blocca il cellulare di un minore finché non risponde agli SMS dei suoi genitori: ReplyASAP.

Cellulare sempre in mano, sono finiti i tempi delle ansie dei genitori, mai sicuri esattamente di dove siano i loro figli, e perennemente in ansia quando questi tardano anche solo di qualche minuto il rientro a casa dopo la scuola o quando escono la sera.

Il problema è che i genitori possono essere anche piuttosto molesti, bombardando i propri figli di telefonate ogni 5 minuti, e facendo altrettanto con gli SMS. Basta non rispondere? Beh, bastava, perché ora è uscita sul mercato una nuova app chiama ReplyASAP, dove asap è l'acronimo di as soon as possible.

Ed è un app semplicemente pestifera: il software disattiva completamente ogni funzione del cellulare tutte le volte in cui un numero messo in lista manda un SMS al device, e l'unico modo per riprenderne possesso è... rispondere al messaggio. Ma la cosa non finisce qui: l'app può anche impostare un fastidioso allarme che si ripete in loop finché non arriva una risposta. Semplicemente tremendo. Ed imbarazzante.

Ci spiace per le nuove generazioni, ora i loro genitori apprensivi hanno una micidiale arma in più. L'app è già stata scaricata da centinaia di migliaia di persone. E il grande dubbio è se il suo uso sarà veramente limitato ai genitori, o se potrebbe essere un ulteriore strumento di vessazione per i partner più aggressivi.