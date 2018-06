Questa Ferrari 250 GTO del 1962 andrà all'asta per più di 45 milioni di dollari

Le macchine d'epoca, specialmente se in buono stato, possono raggiungere prezzi elevatissimi, ed i collezionisti o gli appassionati pronti a sborsare decine di milioni di Euro per accaparrarsele non mancano mai.

Tra queste, la Ferrari 250 GTO è una delle auto più ambite: questo modello è stato prodotto dal 1962 al 1964, e tutti gli esemplari sono ancora perfettamente funzionanti, una cosa che accade raramente con le macchine da corsa. Uno di questi, risalente al 1962, sta per andare all'asta e secondo gli esperti il suo prezzo supererà i 45 milioni di dollari. Le sue particolarità stanno nel fatto che l'auto non ha mai subito un incidente, ed ha sempre portato a termine tutte le competizioni in cui ha corso.

Lo chassis è identificabile dalla sigla 3413GT, e la macchina è stata testata dal pilota americano Phil Hill durante la corsa Targa Florio del 1962: è il terzo esemplare prodotto di una partita di 36 unità, e si è aggiudicata parecchie vittorie grazie ai suoi precedenti proprietari, tra i quali figurano Edoardo Lualdi-Gabardi e Gianni Bulgari.

La macchina è stata aggiornata agli standard della Serie II nel 1964, ma tralasciando questo intervento le sue condizioni sono quasi pari all'originale; inoltre si è già fatta ammirare in diverse parate di auto classiche e storiche ed in alcune competizioni "vintage". Il modello più costoso, risalente al 1964, è stato venduto per la cifra record di 70 milioni di dollari.