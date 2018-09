Questa gigantesca rete ha catturato con successo i primi detriti spaziali (video)

Domenica scorsa, lo Space Center dell'Università del Surrey ha fatto la storia quando ha catturato con successo dei detriti spaziali in orbita, utilizzando la gigantesca rete che potete vedere qui sotto. Si tratta della prima volta che un sistema del genere funziona nello Spazio.

In particolare, il test è stato condotto dal satellite RemoveDEBRIS, una piattaforma di rimozione di detriti costruita da un consorzio internazionale di società spaziali e centri di ricerca universitari. Ci sono decine di migliaia di detriti spaziali in rapido movimento in orbita, che possiedono delle dimensioni che variano da pochi centimetri alla lunghezza di un razzo.

Alcuni di questi pezzi si muovono più velocemente di un proiettile e rappresentano un serio pericolo per altri satelliti e capsule con equipaggio. Per questo motivo, i ricercatori stanno cercando dei metodi per rimuovere questi detriti. RemoveDEBRIS è costituito da un grande satellite principale dal peso di 220 libbre (circa 90 kg) che trasporta due pezzi di satelliti più piccoli e una rete.

La missione consiste nel lanciare in orbita i pezzi dei satelliti, simulando che si tratti di detriti spaziali, e catturarli attraverso la rete, in modo da dimostrare l'efficacia della tecnologia di rimozione. Ebbene, i primi detriti sono stati catturati con successo domenica sera, dopo sei anni di test della tecnologia sulla Terra.

"Siamo assolutamente soddisfatti del risultato ottenuto dalla tecnologia", ha dichiarato Guglielmo Aglietti, direttore del Surrey Space Center, "potrebbe sembrare un'idea semplice, ma la complessità dell'utilizzo di una rete nello Spazio per catturare un pezzo di detriti ha richiesto molti anni di pianificazione, ingegneria e coordinamento".

Nel video qui sopra, potete vedere i pezzi lanciati in orbita e la rete che cattura il tutto. Per quanto riguarda la "spazzatura spaziale", si stima che attualmente ci siano oltre 500.000 detriti in orbita, residui delle "vecchie" missioni spaziali.