Questa leggenda ha scritto da solo 1/3 delle pagine presenti su Wikipedia

Si chiama Steven Pruitt e, anche se forse il suo viso bonario non vi dice niente, molto probabilmente nella vostra vita vi siete più volte imbattuti nel suo lavoro. Pruitt è la leggenda che, da solo, ha scritto un terzo di tutti i contenuti di Wikipedia. Quanti soldi ha guadagnato? Vive da solo o con i genitori? Le risposte le conoscete già.

Steven Pruitt è noto nella comunità di wikipediani con lo pseudonimo di Ser Amantio Di Nicolao, uno dei suoi personaggi di finzione preferito. Pruitt ha una smisurata passione per la storia e per l'Opera, e sono stati proprio queste due fissazioni a spingerlo a diventare un collaboratore dell'enciclopedia open-source.

Anzi, ad essere precisi, a diventare il più prolifico contributor di Wikipedia al mondo, diventando con il suo lavoro certosino una autentica leggenda del web, e una delle persone più influenti al mondo. Già, perché il TIME l'ha inserito nella sua lista di "influencer" (nel significato più pieno della parola) a livello mondiale, posizionandolo affianco a persone del calibro di Donald Trump, la Rowling e Papa Francesco.

Ser Amantio Di Nicolao, racconta la CBS che ha intervistato l'uomo, ha scritto più di 5.7 milioni di voci Wikipedia in lingua inglese, moltissime delle quali tradotte fedelmente in una pluralità di altre lingue.

"Il mio primo articolo è stato su Peter Francisco, che è stato il mio bis-bis-bis-bis-bis nonno", ha detto all'emittente. "Se leggete la storia non crederete che sia successa veramente", ha detto facendo riferimento al fatto che il suo avo è finito in una storia incredibile a base di rapimenti e pirateria.

Pruitt ha raccontato che all'inizio i suoi genitori pensavano che stesse buttando il suo tempo, e che fosse matto, ha raccontato il trentenne che vive ancora con i suoi. Poi, con le prime menzioni, i riconoscimenti come quelli dategli dal TIME, la situazione è cambiata, ed è diventato piuttosto evidente che l'opera del figlio fosse semplicemente monumentale e leggendaria. Di quelle che, forse, un giorno meriteranno proprio una voce su Wikipedia ad hoc (ma non è ancora giunto il momento, sic).

Pruitt investe ogni giorno almeno tre ore nello studio e nel lavoro di editing necessari per portare avanti la sua passione. Quanti soldi ha fatto in tutti questi anni? Assolutamente zero, ha detto alla CBS.

Peraltro il vero lavoro del ragazzo di 34 anni è quello di svolgere ricerche per la U.S Customs and Border Protection. Insomma, il lavoro d'ufficio non è neanche troppo diverso da quello che Pruitt si svolge poi a casa per pura passione.