Questa pagina web creata da noi non ha bisogno di hosting, essendo contenuta nel link

Come ben saprete, qualsiasi sito web ha bisogno di essere allocato su un server, pena l'impossibilità di essere raggiunto. Ebbene, abbiamo scovato un interessante tool che consente di creare pagine web senza bisogno di hosting. Vediamo dettagliatamente assieme il tutto.

Il servizio in questione, disponibile a tutti in modo gratuito, è accessibile tramite questo link e si chiama Itty Bitty. Il suo funzionamento, in realtà, è molto semplice: contenere nel link l'intero codice alla base del sito (ovviamente appositamente "convertito" tramite l'algoritmo LZMA) per poi "ricrearlo" ogni volta che viene richiesta quella pagina. In parole povere, il sito creato non viene salvato da nessuna parte, ma semplicemente ricreato da zero ogni volta che qualcuno lo richiede. Questo implica chiaramente diverse e importanti limitazioni, ma si tratta comunque di un esperimento interessante che consente di realizzare delle piccole pagine web "temporanee".

Come potete vedere dall'immagine qui sotto, è possibile realizzare anche dei siti non contenenti unicamente del testo, con gli appassionati che si sono ovviamente già sbizzarriti in merito. In particolare, per la creazione di siti "avanzati", Itty Bitty si appoggia all'editor online CodePen in grado di gestire linguaggi di programmazione come HTML, CSS e Javascript. Itty Bitty andrà poi a convertire il codice e a inserirlo interamente nel link.

Seguendo questo link potete vedere il nostro piccolo test, contenente unicamente dei titoli h2 e un'immagine cliccabile che riporta al relativo articolo. Se, come chi vi scrive, siete dei programmatori, vi consigliamo di provare il tutto con mano. Siamo sicuri che troverete pane per i vostri denti!