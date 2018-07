Questa ragazza di 17 anni sarà probabilmente la prima persona a mettere piede su Marte

Come ben saprete, le prime missioni con equipaggio umano su Marte sono previste per il 2030. Tra queste compare il tanto criticato, anche dalla comunità scientifica, Mars One, progetto guidato dal ricercatore olandese Bas Lansdorp che si prefigge l'obiettivo di stabilire una colonia permanente sul Pianeta Rosso.

Ebbene, uno dei membri del team che dovrebbe mettere piede sul Pianeta Rosso sembra possa essere Alyssa Carson, ragazza americana di 17 anni che si sta già allenando per la missione che vuole affrontare. Attiva su Instagram e sul suo sito ufficiale, Alyssa è stata invitata dalla NASA nel gennaio 2013 per parlare delle future missioni su Marte durante il panel MER 10. Successivamente, è stata scelta per rappresentare proprio il progetto Mars One.

Attualmente, Alyssa non è ancora una "vera astronauta", visto che, stando a quanto riportato anche dal Daily Mail, la NASA non accetta "iscrizioni" da persone con meno di 18 anni. Nonostante questo, in molti sono convinti che sarà proprio lei a mettere piede per prima su Marte, visto che è stata la più giovane diplomata alla Advanced Possum Academy, che, stando a quanto si legge sul suo sito ufficiale, la "certifica ufficialmente per andare nello Spazio e come apprendista astronauta".

D'altronde, la ragazza aveva già espresso questa volontà nel 2016, come riportato da CBS News e l'invito della NASA nel 2013 fa ben sperare per il suo futuro. Insomma, niente di certo al momento, con Alyssa che deve ancora diventare una "vera astronauta", ma tutto sembra coincidere.