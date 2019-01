Questa è la tavola periodica degli elementi più antica di cui abbiamo notizia

Un docente dell'Università di St. Andrews ha scoperto quella che è considerata la tavola periodica degli elementi più antica di cui si abbia conoscenza. La tavola potrebbe essere del 1879, ed è stata trovata casualmente durante la pulizia di un locale.

Un ampio deposito pieno di oggetti e strumenti da laboratorio accumulati negli anni, fin dall'apertura della facoltà di Chimica nel 1965. Eppure tra tanta robaccia e oggetti ormai inutilizzabili, si nascondeva anche un piccolo tesoro: una grande tavola periodica degli elementi che sembrava estremamente fragile, visto l'età. Infatti si tratterebbe di quella che sembra la tavola periodica più antica di cui si abbia conoscenza, un oggetto dall'interesse storico e accademico altissimo, motivo per cui è stata messa in stato di osservazione con urgenza, in modo da preservarla da ulteriore deterioramento e poterla restaurare.

Mendeleev, come è noto, scoprì la periodicità degli elementi nel 1869, nel 1871 si arrivò, invece, ad una seconda e perfezionata versione della tavola periodica. Quella trovata a St. Andrew sembra una versione precedente, per forma di scrittura, di quella poi diffusasi alla fine degli anni '70, ed è in tedesco. Si legge il nome del tipografo che l'ha prodotta: "Verlag v Lenoir & Forster", stamperia attiva in Austria tra il 1875 e i 1988. Ma non solo, anche il nome dello studio che ha prodotto la litografia è chiaramente leggibile: "Lith. von Ant. Hartinger", di proprietà di un uomo che morì nel 1890.

Nella tavola sono presenti il Gallio e lo Scandio, elementi scoperti nel 1875 e nel 1879, ulteriori indagini hanno permesso di collocare la produzione di questa antica tavola periodica degli elementi tra il 1879 e il 1886. Infatti nella tavola non si trova, invece, il Germanio, scoperto solo nel 1886.

Il report completo su Phys.org.