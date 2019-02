Questa tavola periodica mostra gli elementi in estinzione per colpa degli smartphone

Le eurodeputate Catherine Stihler e Clare Moody hanno presentato durante un evento a Strasburgo una tavola periodica estremamente particolare: mostra esplicitamente il grado di scarsità di 90 elementi. Molti a rischio estinzione, per colpa degli smartphone, soprattutto.

Nella tavola periodica degli elementi chimici in via di estinzione troviamo una leggenda piuttosto esplicativa: rosso per gli elementi chimici che rischiano di scomparire in meno di 100 anni da oggi, giallo per i materiali sovra-utilizzati, e quindi a rischio scarsità da qui a breve, giallo per gli elementi con disponibilità limitata e a rischio in futuro, verde per tutti quelli di cui abbiamo piena disponibilità e grigio per un altra particolare categoria di elementi chimici, quelli che vengono estratti in zone di guerra, o dove i diritti umani non vengono rispettati.

Così nella tavola periodica troviamo anche elementi giallo-grigi, o rosso-grigi, a testimoniare che non soltanto alcuni materiali rischino di scomparire, ma che la loro estinzione avviene al prezzo del sacrificio dei diritti umani.

Questa tavola è stata elaborata dai ricercatori della St. Andrews University.

La denuncia è in particolare rivolta contro il business degli smartphone: non sono riciclati adeguatamente, e richiedono materiali che hanno un costo —in termini di diritti e ambiente— non sostenibile secondo le eurodeputate e i ricercatori. Assieme alle due politiche anche l'Associazione europea per le Scienze chimiche e molecolari.