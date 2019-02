Queste sono le prime iniezioni ingoiabili, come funzionano

Capsule per le iniezioni ingoiabili. Farmaci che normalmente vengono somministrati per via orale potrebbero essere ora ingeriti, grazie a capsule che rilasciano nello stomaco dei piccolissimi aghi. Le capsule si chiamano Soma.

Per il momento la soluzione è stata pensata per l'insulina, ma le potenziali applicazioni sono molteplici. Queste capsule sono state sviluppate dal MIT e dall'Università di Harvard, e sono già state testate con successo sugli animali. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature.

Le capsule per le iniezioni sarebbero "una prova di principio per un nuovo modo di somministrare i farmaci" ha detto all'ANSA Giovanni Traverso, membro della Divisione di Gastroenterologia dell'Harvard Hospital. "Per il momento abbiamo sperimentato la tecnica su ratti, maiali e conigli e contiamo di cominciare i test sull'uomo entro tre anni", ha poi aggiunto lo scienziato, che ha co-coordinato la ricerca assieme a Robert Langer del MIT.

Non soltanto c'è il potenziale per trasformare l'assunzione di farmaci, ma anche la loro scoperta. L'incognita è quella di riuscire a rendere le capsule resistenti in un ambiente acido, come lo stomaco di un uomo.

Tre le fasi attualmente previste per la somministrazione: