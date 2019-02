Questo album techno è stato realizzato con Sega Genesis per Sega Mega Drive

Il DJ techno DJ Remute ha da poco pubblicato il nuovo album, Technoptimistic, il quale è stato composto e programmato utilizzando il chip audio della console Sega Genesis, molto popolare negli anni 90. Il disco è anche stato pubblicato su una cartuccia per la Sega Mega Drive, per gli appassionati di retrò.

Remute non è nuovo ad esperimenti di questo tipo. Parlando con Magnetic Magazine dell'ultimo progetto, il DJ ha osservato che salvare la musica in formato .mod gli ha permesso di comprimere canzoni facendogli raggiungere la dimensione di un documento Word, al punto che su un floppy disk se ne potevano salvare tra quattro e sei.

Il produttore sottolinea anche come Technoptimistic sia il primo album ad essere programmato e distribuito per la leggendaria console a 16 bit, e che tutta la musica è stata mixata in tempo reale. Non sono noti molti dettagli sulla fase di post produzione, ma dal punto di vista tecnico la Sega Genesis si basa su un sistema di sintetizzazione FM a sei canali, che include anche un oscillatore a bassa frequenza ad onde sinusoidali, timer ad intervalli e la particolarità di essere in grado di creare un tipo di distorsione che i fan hanno battezzato "effetto scala".

L'album contiene sedici tracce e sarà rilasciato solo il 22 Marzo, ma su Bandcamp è già disponibile un breve estratto, che potete ascoltare tramite questo indirizzo.