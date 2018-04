Questo è iPhone X Gold: svelato dalla documentazione ufficiale FCC

Sono trapelate online, nelle ultime ore, diverse foto reali di iPhone X Gold, provenienti dalla documentazione ufficiale FCC. Il documento è stato archiviato da Apple lo scorso 8 settembre 2017, quindi non ci sono molti dubbi sulla sua veridicità.

Di seguito, vi ricordiamo alcune caratteristiche di iPhone X. Lo schermo, che occupa tutta la scocca anteriore, è Super Retina, da 5,8 pollici, con risoluzione di 2436x1125 pollici e densità di 458ppi. Il display è ovviamente OLED, e garantisce un resa visiva maggiore in termini di contrasto e risoluzione, HDR e accuratezza dei colori. Anche iPhone X include 3D Touch e True Tone.



Per sbloccare iPhone X, basta semplicemente guardarlo, in quanto include la tecnologia di riconoscimento facciale Face ID, integrata nella fotocamera frontale presente sul bordo superiore. Fotocamera che include anche un sensore ad infrarossi che illumina (virtualmente) la faccia per effettuare il riconoscimento anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore crea una mappa di tutta la faccia per riconoscerla in qualsiasi condizione di luce, il tutto grazie al machine learning ed la Neural Engine del nuovo processore A11 Bionic.



iPhone X include le così dette Animoji: le emoticon classiche potranno essere modificate e controllate con le nostre espressioni facciali, per poi utilizzarle in iMessage. Si tratta di un nuovo modo per comunicare.