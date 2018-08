Questo kit degli Avengers aiuta i bambini a imparare i rudimenti della programmazione

LitteBits e Marvel hanno deciso di unire l'utile al dilettevole lanciando un kit degli Avengers per far imparare ai bambini le basi della programmazione. Il divertimento è garantito, dato che consente di creare i propri superpoteri sulla base di quelli di Iron Man e Shuri.

Ogni kit viene fornito con blocchi intercambiabili che si attaccano magneticamente a una custodia trasparente che i bambini possono indossare. Utilizzando un'app complementare, i bambini possono seguire le istruzioni dettagliate e le esercitazioni video per seguire un "addestramento eroe" condotto dai Vendicatori. Ogni supereroe insegna una lezione diversa: ad esempio, l'attività di Iron Man è centrata sui LED e quella di Ant-Man e di Wasp utilizza l'accelerometro per spiegare la velocità e il movimento.

Questa è la seconda collaborazione di LittleBits con Disney, dopo il Droid Inventor Kit da circa 100 dollari di Star Wars, che ti consente di creare un R2-D2 motorizzato. Il kit Avengers Hero Inventor sarà disponibile a partire dal 24 agosto a un prezzo consigliato di circa 150 dollari. Non è chiaro se il tutto verrà reso disponibile anche per il nostro Bel Paese o comunque per l'Europa. Staremo a vedere.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del kit Avengers Hero Inventor di LittleBits.