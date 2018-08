JapanNext presenta un monitor da gaming con risoluzione UWHD e refresh rate 200 Hz

Il mercato dei monitor da gaming sta facendo passi da gigante nell'ultimo periodo. Infatti, sono state parecchie le evoluzioni che gli ultimi prodotti usciti sul mercato hanno portato con sé. Oggi arriva l'annuncio di un monitor con risoluzione UWHD e refresh rate 200 Hz.

In particolare, il monitor in questione, modello JN-35VCG200UWHD, è prodotto dall'azienda JapanNext ed è un 35 pollici. Si tratta di un pannello curvo 1800R con risoluzione UWHD (2560 x 1080 pixel), aspect ratio 21:9 e possiede un refresh rate di ben 200 Hz, con la maggior dei prodotti top di gamma odierni che si ferma a 144 Hz. I tempi di risposta sono di 3 ms, con il monitor in questione che supporta anche la tecnologia FreeSync di AMD.

Per quanto riguarda la connettività, JapanNext JN-35VCG200UWHD presenta una DisplayPort 1.2, una porta HDMI 2.0 e una porta DVI-D. Insomma, siamo dinanzi a un prodotto tanto interessante quanto atipico, che viene venduto in Cina al prezzo di circa 89.980 yen (circa 698 euro al cambio attuale). Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda l'eventuale disponibilità in Europa. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine: non mancheremo di tenervi informati in merito.

Che ne pensate? Vi piace questo monitor? Fatecelo sapere nei commenti!