Questo robot umanoide è in grado di installare da solo un pannello (video)

HRP-5P è un robot umanoide realizzato dall'istituto giapponese Advanced Industrial Science and Technology. Esso è in grado di eseguire in completa autonomia alcune attività di costruzione di base, tra cui, come potete vedere qui sopra, installare un pannello.

Come spiegato in questo completo paper (in giapponese), HRP-5P utilizza la misurazione ambientale, il rilevamento di oggetti e la pianificazione del movimento. In particolare, nel video qui sopra, lo vediamo usare piccoli ganci per afferrare il pannello, ruotarlo nella posizione ideale e infine installarlo.

"Utilizzando HRP-5P come piattaforma di sviluppo e garantendola alle industrie e università, si prevede che la ricerca e lo sviluppo per l'uso pratico di robot umanoidi nei cantieri edili avranno grandi benefici", scrivono i creatori in merito.

"Ci si aspetta che molte industrie come quella delle costruzioni soffriranno di gravi carenze di personale in futuro. Per questo è urgente risolvere questo problema sfruttando la tecnologia dei robot. [...] Inoltre, nei cantieri molto grandi come quelli legati ad aerei/navi, i lavoratori devono svolgere mansioni pesanti e pericolose, con i robot che potrebbero sostituire gli umani in tal senso e rendere più sicuro il tutto", si legge successivamente nel paper.

Insomma, i giapponesi stanno già pensando a un futuro in cui dei robot totalmente autonomi sostituiscono gli esseri umani nei posti di lavoro più pericolosi. Siamo ancora lontani da quella situazione e la tecnologia non è ancora pronta in tal senso, ma l'obiettivo sembra essere ben definito.