Questo sacchetto per il pranzo è stato usato per portare una roccia di Luna in Canada

Come potrete immaginare, non si può trasportare una roccia di Luna della NASA tenendola in bella vista. Vi spieghiamo come Sara Arsenault, dipendente del Centro scientifico di Montreal, è riuscita a farlo.

Parlando ai colleghi di Space.com, Arsenault ha dichiarato che era molto nervosa mentre trasportava il suo prezioso carico nello scorso mese di aprile, tanto da aver perso il primo volo di ritorno dal Johnson Space Center della NASA a Houston.

Il carico in questione era una roccia lunare dal peso di circa 24 grammi e doveva essere trasportato in Canada per essere esposta in una mostra. Tuttavia, questo doveva rimanere segreto ed essere trasportato, almeno alla vista delle altre persone, come se fosse un oggetto normale. Per questo motivo, è stato deciso di riporre con cura la roccia in questione in un comune sacchetto per il pranzo, in modo da non attira l'attenzione dei passeggeri.

Alla dogana, tuttavia, erano giustamente sospettosi e quindi la NASA ha dovuto fornire alla donna una lettera esplicativa in modo da passare i controlli. Oltre a questo, Arsenault ha dichiarato: "E per di più, ero così preoccupata dal fatto che avrei potuto dimenticarla in un taxi o qualcosa del genere".

Tutto è andato nel verso giusto e Arsenault è tornata a Montreal in sicurezza con il suo frammento di roccia dall'età di 3,8 miliardi di anni e risalente alla missione Apollo 17 del 1972. Insomma, una storia parecchio interessante che ci insegna che, a volte, l'apparenza inganna.