Questo veicolo senza pilota è in realtà una suite d'albergo semovente

In futuro non dovrete più recarvi fino al vostro hotel, perché sarà lui a venirvi da voi. Basta chiamarlo con lo smartphone. O, almeno, questo è quello che immagina Aprilli, studio di design canadese dietro all'Autonomous Travel Suite. La suite autonoma è un Uber di lusso, dove poter dormire e lavorare mentre si sta viaggiando.

L'affascinante concept mira a cambiare tanto il mondo della mobilità, quanto quello alberghiero. Aprilli immagine la possibilità di "evocare" la suite semovente con una semplice app, basterà prenotarla da cellulare, scegliendo da decine di varianti, a seconda degli optional e dei servizi che riteniamo imprescindibili.

Di base ogni veicolo-stanza avrà uno spazio letto, un appoggio su cui poter lavorare e, ovviamente, un bagno con tanto di doccia. Ma l'Autonomous Travel Suite può anche essere ancorata all'interno di un hotel circolare, in modo da dare al cliente ancora più servizi e comodità, come una lavanderia o un salotto.

L'obiettivo è, chiaramente, quello di coprire le tratte inetercity, ad esempio quei viaggi di quattro o più ore tra due grosse città. Il veicolo-hotel dispone anche di un minibar, per non farsi mancare proprio nulla. Ma non ci dovessimo accontentare, è possibile far atterrare un drone sul tetto per ricevere una spedizione.