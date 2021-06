Quali sono le 'colture orfane'? Potranno sostituire una dieta a base di carne?

Non tutte le colture sono commercializzate nel mondo, alcuni alimenti importanti sono infatti conosciuti solo a livello regionale ed in genere consumati come parte delle diete locali. Non avendo una distribuzione internazionale, sono identificate come "orfane" dal mondo occidentale, ricevendo così poca attenzione da coltivatori e produttori.

Per questo motivo, i ricercatori dello SMART PROTEIN, progetto finanziato dall'Unione Europea, si stanno concentrando su quattro "colture orfane" in particolare - ceci, fave, lenticchie e quinoa - molto adatte alla coltivazione sul suolo europeo, ed attualmente importate principalmente da Africa, Asia e Sud America.

Il team sta studiando questi alimenti con l'obiettivo di sviluppare sane alternative vegetali alla carne, che possano offrire i nutrienti necessari alla nostra dieta e siano anche utili nella lotta al cambiamento climatico. I legumi infatti, oltre ad essere ricchi di proteine, fibre ed altri elementi fondamentali, sono inoltre ecosostenibili poiché la loro coltivazione è meno dannosa per l'ambiente e può aiutare a ridurre il consumo di derivati animali.

La quinoa, che sta divenendo sempre più popolare anche da noi, contiene vitamine del gruppo B, magnesio, fosforo, nonché tutti e nove gli amminoacidi essenziali. Una coltura proteica altamente resistente alle condizioni ambientali avverse come siccità e suoli salini (terreni che inibiscono la crescita delle normali colture), che la rende la più adatta anche alla coltivazione in tutta Europa.

I ricercatori dello SMART PROTEIN, mirano quindi a sviluppare la prossima generazione di alimenti proteici intelligenti ed economici, efficienti in termini di risorse e altamente nutrienti. Con l'estrazione di proteine dalle piante ed il riciclaggio degli alimenti di scarto, come residui di pasta o croste di pane, si potranno infine produrre ingredienti e prodotti affidabili, nutrienti e rispettosi dell'ambiente ed a prova di futuro.