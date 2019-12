Dietro le quinte di His Dark Materials: ecco com'è stato animato Iorek Byrnison!

Il 2020 sta per arrivare e gli appassionati di serie TV non vedono l'ora di scoprire cosa ci riserverà il prossimo anno da questo punto di vista. Oggi iniziamo a guardare ai prossimi dodici mesi, mostrandovi un interessante contenuto relativo a una serie in arrivo a gennaio.

In particolare, la BBC ha pubblicato un video in cui spiega com'è stato animato il personaggio Iorek Byrnison, il celebre orso che vedremo in His Dark Materials, serie TV ispirata all'opera di Philip Pullman in arrivo in Italia su Sky a partire dal 1 gennaio 2020. Ebbene, nel contenuto multimediale, Russel Dogson di Framestore, azienda dietro agli effetti speciali della serie TV, fa vedere come sono stati realizzati i vari modelli 3D e scene.

Nel video si notano tutti i passaggi fondamentali per arrivare al risultato finale e può quindi trattarsi di un contenuto particolarmente interessante per chi vuole dare un'occhiata al dietro le quinte di His Dark Materials e per tutti coloro che amano questo mondo. Chiaramente il video non contiene troppi spoiler, ma se siete particolarmente interessati alla serie potrebbe esserci qualche breve anticipazione, motivo per cui vi consigliamo di proseguire con la visione del filmato solamente se non vi arreca alcun disturbo scoprire qualche scena in anteprima (che in realtà non è nulla di che, ma il rischio spoiler è sempre dietro l'angolo). Potete vedere il video seguendo questo link ufficiale.