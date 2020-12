Il quiz della CIA: riuscite a capire l'ora da una semplice immagine?

Su Twitter, la pagina ufficiale della CIA, che ricordiamo essere un'agenzia di spionaggio del governo degli Stati Uniti d'America, ha sfidato i suoi utenti con un piccolo, ma molto interessate e stimolante, quiz. Si deve riuscire ad capire, partendo da una semplice immagine (costellata di piccoli indizi), l'ora e molto altro.

Per affrontare il gioco non dovrete far altro che collegarvi in questa pagina dell'agenzia governativa (le sfide sono due). Ovviamente le risposte non sono di certo mancate e, tra le più divertenti e assurde, molti hanno indovinato (ma anche sbagliato). Sono diverse le possibilità per arrivare alla soluzione finale come, ad esempio, calcolare l'ombra degli oggetti così da dedurre l'ora.

Dopo aver indovinato l'ora non avrete mica finito: perché ci saranno altre domande, come capire la stagione, il meteo, il giorno e molto altro... fino a diventare via via più difficile. Insomma, certamente un grande modo per tenere allenata la mente e mettere alla prova anche il vostro cervello con le deduzioni più incredibili.

Se volete avere anche altri modi per ingannare il tempo, la CIA ha a disposizione sul suo sito numerosi giochi e quiz di logica che potrete affrontare (li troverete tutti in questa pagina). Ovviamente non preoccupatevi, l'agenzia governativa americana non sta mica cercando di arruolarvi tra le loro file per farvi diventare agenti segreti... forse.

A questo proposito, sappiate che la sigla "007" non fu inventata per il film, ma venne utilizzata moltissimo tempo prima, quando il cinema ancora non esisteva.