Quotidiani e riviste su Telegram: la Procura chiude 163 canali

Continua la controffensiva della Procura di Bari contro i canali Telegram che pubblicano illegalmente riviste e quotidiani. La Federazione Italia Editori infatti ha annunciato che negli ultimi giorni sono continuati i raid contro i canali che distribuivano contenuti coperti da copyright.

Complessivamente sono stati bloccati per violazione del diritto d'autore 163 canali. A renderlo noto la stessa FIEG: "si informano le aziende associate che, a seguito delle segnalazioni effettuate dalla Fieg alla Guardia di Finanza di Bari, nell’ambito della collaborazione avviata per il contrasto della pirateria digitale su Telegram, ad oggi risultano bloccati per violazione del diritto d’autore 163 canali, inclusi quelli che avevano cambiato denominazione e che sono stati oggetto di rinnovata segnalazione da parte della Federazione" si legge nel bollettino, in cui la Federazione sottolinea di aver segnalato anche ad Apple e Google l'illecita distribuzione di materiale protetto attraverso i canali Telegram.

Ai due colossi è stato chiesto di intervenire tempestivamente nei confronti della piattaforma con "appositi provvedimenti restrittivi da applicare all'interno dei rispettivi App Store", che ospitano Telegram.

La FIEG, infine, osserva che l'attività di monitoraggio e chiusura dei canali proseguirà anche nei prossimi giorni, in modo da "consentire agli organi di polizia giudiziaria di intervenire su Telegram e bloccare la diffusione delle testate in pubblicazione dal giorno successivo".

A dare il via a questa guerra è stata la FIEG con una richiesta all'AGCOM