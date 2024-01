Rabbit R1, a che punto siamo? Quinto lotto e imminente annuncio con Perplexity AI

Dopo aver approfondito il progetto Rabbit R1 e averne evidenziato le potenzialità, è giunto il momento di tornare a trattare in questa sede il dispositivo IA che ha stregato l'edizione 2024 del CES di Las Vegas. Infatti, le vendite di quest'ultimo proseguono e sta per arrivare un ulteriore annuncio.

Partendo dalla questione vendite, nella giornata del 16 gennaio 2024 rabbit inc. ha reso noto su Twitter X che il quarto lotto da 10.000 unità è andato sold out. Sono quindi ora aperti i preorder per il quinto lotto, anche se, come ben potete immaginare, la finestra di consegna slitta in questo caso a giugno/luglio 2024.

Al netto del numero di unità vendute, il progetto del dispositivo di intelligenza artificiale sta continuando a mantenere alta l'attenzione anche per via di altri annunci. Sono infatti di qualche giorno fa le dichiarazioni del CEO Jesse Lyu in merito al fatto che Rabbit R1 può far girare Quake. Non è però questo il punto, visto che è in arrivo un reveal legato a Perplexity AI.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, a sorpresa il CEO di Perplexity AI Aravind Srinivas ha spiegato su Twitter X che nella notte italiana tra il 18 gennaio e il 19 gennaio 2024 verrà effettuato un annuncio che vede coinvolta rabbit inc. Vale la pena notare che Perplexity AI è un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale generativa per la ricerca, dunque è probabile che si faccia riferimento a qualche progetto legato a quell'ambito. Staremo a vedere.