Un raccapricciante caso di omicidio medievale è stato risolto da archeologi italiani

Una squadra di archeologi italiani ha risolto un curioso caso di omicidio medievale: durante gli scavi all’interno della chiesa di San Biagio a Cittiglio, nel nord Italia, si è scoperto un corpo recante danni da arma bianca al cranio. I lavori sono finanzianti dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il ragazzo, il cui corpo fu sepolto tra l’XI e il XIV secolo, era alto circa 165-174 centimetri di altezza ed era di età compresa tra i 19 e 24 anni. Questi dati sono stati ottenuti grazie ad analisi al radiocarbonio. Invece, per determinare la causa delle crepe presenti sul teschio dello sfortunato, gli esperti dell’Università dell'Insubria e di Siena hanno utilizzato diverse tecniche di imaging, tra cui scansioni TC, ricostruzione tridimensionale e microscopia digitale 3D.

Dalle prove è emerso che il giovane ha subito ben quattro colpi di spada alla testa: il primo sembra aver reciso la zona superiore destra del capo, per poi esser colpito con forza sempre sul latro destroso del cranio. Il suo assassino avrebbe dato, infine, due “colpi di grazia”, entrambi alla nuca. Il resto dello scheletro non presenta altre ferite, perciò si evince che il ragazzo non ha opposto resistenza o abbia tentato di difendersi. Molto probabilmente l’attacco fatale è stato rapido e inaspettato.

“I tentativi deliberati di attaccare la vittima nella parte del corpo più vulnerabile sono chiaramente espressi. Questa scoperta ha suggerito che la strategia dell'aggressione era quella di rendere inabile la vittima per ucciderla rapidamente, senza concederle il tempo di reagire o difendersi", hanno scritto gli autori dello studio.

[Stefano Ricci/Jacopo Crezzini/Università di Siena]