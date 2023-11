Raccogliendo dei campioni sulla Luna, abbiamo scoperto un nuovo segreto

Un segreto lunare si svela: cristalli nanometrici di zircone, raccolti nel lontano 1972 dalla missione Apollo 17, rivelano che il nostro satellite naturale potrebbe essere di ben 40 milioni di anni più anziano di quanto si pensasse.

Questa scoperta, che colloca l'età della Luna a circa 4,46 miliardi di anni, quasi coetanea della Terra, è il risultato di un'analisi accurata che ha permesso di decifrare la storia celata nei cristalli, testimoni silenziosi di un passato cosmico ancora avvolto nel mistero.

Gli scienziati, utilizzando una tecnica chiamata tomografia a sonda atomica, hanno esaminato la polvere lunare e i nanocristalli di zircone che si formarono non appena la Luna iniziò a raffreddarsi dopo il suo violento sorgere, frutto di un cataclismatico impatto tra la Terra e un pianeta delle dimensioni di Marte, noto come Theia.

La ricerca, pubblicata su Geochemical Perspectives Letters, è stata guidata dal professor Philipp Heck del Field Museum e dell'Università di Chicago, e Jennika Greer, autrice principale dello studio. Hanno affilato campioni lunari in punte finissime, per poi far evaporare atomi dalla loro superficie con laser UV. Questi atomi, una volta passati attraverso uno spettrometro di massa, hanno rivelato la loro composizione, permettendo così di stabilire l'età dei cristalli e, di conseguenza, della Luna stessa.

Il processo di datazione radiometrica utilizzato è paragonabile a una clessidra: così come la sabbia scorre da un bulbo all'altro segnando il passare del tempo, la trasformazione dell'uranio in piombo all'interno dei cristalli ha permesso di calcolare l'età lunare, offrendo una nuova prospettiva sulla cronologia del nostro sistema solare.