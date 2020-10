Raccogliere campioni marziani: l'avvincente missione in cui anche l'Italia è coinvolta

Nel futuro dell’esplorazione spaziale italiana non c’è solo la Luna e gli asteroidi, ma vi è anche posto per una nuova avvincente missione che ha come obiettivo la raccolta di polvere e rocce marziane, riportandole sulla Terra per analisi approfondite.

Si tratta del progetto Mars Sample Return, iniziato già a luglio 2020 con il lancio del rover Perseverance. Il programma congiunto tra ESA e NASA prevede una ricerca di almeno dieci anni e un totale di tre lanci per il pianeta rosso: i rover caricheranno un certo quantitativo di campioni di suolo marziano e infine, entro il 2030, un piccolo razzo in due stadi verrà lanciato stesso da Marte per ritornare sulla Terra con i campioni da studiare.

Sarà la prima volta nella storia dell’umanità che verrà effettuato un lancio vero e proprio da un pianeta diverso da quello su cui viviamo, e richiederà un impegno logistico e tecnico a dir poco futuristico. Per questo motivo è stata scelta direttamente dall'ESA la Thales Alenia Space, compagnia nata dalla fusione delle aziende Leonardo (italiana) e Thales (francese), per occuparsi dello sviluppo dell'Earth Return Orbiter (ERO), elemento chiave della missione. Per ripartire da Marte, infatti, sarà necessario portare prima il carico in orbita (mediante il piccolo razzo citato poco fa) e poi eseguire il rendez-vous con la sonda ERO in orbita intorno al pianeta rosso. Una volta effettuata la manovra, i campioni marziani riprenderanno il volo verso la Terra.

Spetterà all’Italia, dunque, la realizzazione di elementi come il modulo di inserzione in orbita marziana e lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, senza dimenticare tutte le attività di integrazione della sonda. Un compito davvero importante che potrà fare la differenza tra un infelice insuccesso e una missione che entrerà nella storia dell’esplorazione spaziale.

Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di far parte della squadra che gestirà questa missione rivoluzionaria che porterà Marte sulla Terra, e che aprirà una nuova frontiera nelle missioni di esplorazione di Marte. Mars Sample Return ha un'immensa importanza scientifica, che potrebbe portare a nuove clamorose scoperte sulla geologia marziana, clima e la vita stessa.”

I lavori dovranno essere completati entro il 2026 e bisognerà cercare di lanciare in un periodo favorevole non solo per godere della minore distanza tra i due corpi celesti, ma anche per evitare la stagione delle tempeste di sabbia che puntualmente si verificano nell’inverno marziano.

Massimo Comparini, Senior Executive e vicepresidente all’Osservazione, Esplorazione e Navigazione di TAS, ha infine aggiunto nel comunicato stampa: “Thales Alenia Space porterà la sua grande esperienza nell’ambito dell'esplorazione di Marte, ottenuta dal ruolo di guida per le missioni ExoMars 2016 e 2022, alla ricerca della vita sul Pianeta Rosso”.

Vi ricordiamo che di recente l'Italia, mediante l'ASI, ha firmato degli importanti accordi con la NASA per la prossima esplorazione lunare, compresi quelli che ribadiscono gli scopi pacifici e umanitari degli allunaggi Artemis.