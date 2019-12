Questo raccoglitore di plastica dall'oceano sta finalmente dando i suoi frutti

Questo dispositivo a forma di 'U', sviluppato nel 2013 dall'organizzazione di Boyan Slat, The Ocean Cleanup, raccoglie passivamente la plastica che si trova nell'oceano. Il sistema è stato impiegato per ripulire zone come la Great Pacific Garbage Patch, un'isola di rifiuti in mezzo all'Oceano Pacifico grande più del doppio del Texas.

Inizialmente il dispositivo ha avuto qualche problemino, incluso un difetto che ha causato la fuoriuscita della plastica nell'oceano. Dopo diversi aggiustamenti, però, l'organizzazione ha annunciato il successo del dispositivo, che sta attualmente catturando la plastica nell'oceano.

Recentemente, The Ocean Cleanup ha riportato per la prima volta parte della spazzatura raccolta sulla terra, ben 60 sacchi. "Mi riempie di orgoglio e gioia", afferma Slat durante una conferenza stampa. Il materiale plastico raccolto era ricoperto di sale ed alghe. "È immondizia assoluta", afferma l'imprenditore. "Questa roba è stata nell'oceano probabilmente per decenni."

L'Ocean Cleanup non vuole solo raccogliere questa spazzatura, ma vuole ridargli nuova vita riciclandola e trasformandola in un nuovo prodotto (che deve essere ancora annunciato). Ovviamente, l'obiettivo principale dell'organizzazione rimane sempre l'enorme isola di plastica.

"Potresti chiederti: sono 20 anni fa che quest'isola è stata scoperta. Perché nessuno l'ha ancora pulita? In realtà è piuttosto difficile", afferma l'uomo. "È uno degli ambienti più difficili sulla faccia del pianeta." In futuro, l'organizzazione prevede di lanciare un sistema su larga scala e completamente operativo per la pulizia della plastica, un'applicazione più avanzata della tecnologia appena testata. Tuttavia, come sempre, una delle maggiori difficoltà sarà trovare dei fondi per continuare questo meraviglioso progetto. La vendita dei prodotti creati dalla spazzatura della plastica contribuirà al 100% a finanziare il loro progetto. Staremo a vedere quale sarà il prodotto.