La raccolta dei campioni di un asteroide è stata rimandata a causa del coronavirus

La missione della NASA OSIRIS-REx doveva recuperare dei campioni di roccia dall'asteroide Bennu ad agosto. Purtroppo, però, il team della missione ha deciso di ritardare la manovra a causa di limitazioni intese a rallentare il diffusione della malattia respiratoria trasmessa dal nuovo coronavirus che si è diffuso in tutto il mondo.

Adesso, la missione dovrebbe eseguire il suo primo tentativo di campionamento di asteroidi il 20 ottobre. "La missione OSIRIS-REx ha dimostrato l'essenza stessa dell'esplorazione perseverando attraverso sfide inaspettate", afferma Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA. "Questo spirito li ha portati alla cuspide del premio che tutti stiamo aspettando: mettere al sicuro un campione di un asteroide da portare a casa sulla Terra".

Ad aprile, la navicella spaziale ha condotto una prova di campionamento, che ha fatto avvicinare lentamente il veicolo sulla superficie dell'asteroide ad un'altezza di soli 65 metri. Quella manovra pratica è andata bene, secondo il team della missione. Tuttavia, il personale dietro OSIRIS-REx ha deciso di prendersi più tempo per effettuare la secondo prova e la delicata manovra definitiva.

Il team ha spostato il programma di due mesi: la seconda prova è ora prevista per l'11 agosto e il campionamento, invece, per il 20 ottobre. Il veicolo spaziale ha scomparti di stoccaggio per un massimo di tre campioni. Se la prima procedura di campionamento procede senza intoppi e riempie gli scomparti, non ci sarà bisogno di altri voli.

Infine, il contenitore di campioni arriverà sulla Terra il 24 settembre 2023.