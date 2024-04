Rachel Carson: la donna che lottò tutta la vita per un pianeta più sano

Rachel Luise Carson è stata tra le più note biologhe del XX secolo, eppure in Italia non è molto famosa, tanto che non sono molti coloro che conoscono i suoi risultati scientifici e hanno idea dell'importanza del suo lavoro a livello internazionale.

Eppure è grazie a lei se oggi festeggiamo la Giornata internazionale della Terra e se nei nostri campi non si utilizzano più molte sostanze inquinanti, in grado di sterminare interi ecosistemi della natura, come il diclorodifeniltricloroetano, noto anche come DDT.

Per comprendere appieno quindi l'importanza della Giornata internazionale della Terra è imprescindibile conoscere il percorso lavorativo e umano di questa scienziata, che ha influenzato enormemente il sentimento ambientalista di molte associazioni che oggi collaborano alla conservazione della natura.

Dopo aver compiuto degli studi biologici, la Carson cominciò a lavorare all'interno del Dipartimento statunitense della Pesca in qualità di scrittrice scientifica e di biologa marina e nel 1936 divenne anche la seconda donna a venire assunta in questo dipartimento a tempo indeterminato.

Questa esperienza gli permise di osservare direttamente i danni ambientali provocati dall'inquinamento presenti nei fiumi e nei laghi degli Stati Uniti, un fenomeno che era ancora in buona parte sconosciuto all'epoca e che è divenuto sempre più importante, nel corso degli anni.

Cercando di chiarire cosa stesse uccidendo milioni di pesci all'interno dei bacini idrici statunitensi, la Carson cominciò così ad interagire con altri esperti, collaborando con docenti di chimica, agricoltura e geologia, scoprendo gli effetti mortali di molte sostanze, all'epoca non proibite.

Contemporaneamente, essendo una grande divulgatrice, cominciò anche a scrivere libri di cucina e articoli di cultura storica e scientifica, evento che spinse il suo dipartimento a consigliarli di pubblicare le sue opere all'interno della rivista The Atlantic Monthly e di rendere alcuni dei suoi vecchi articoli dei saggi veri e propri.

Sfortunatamente, però, i suoi primi libri furono un insuccesso commerciale, visto che uscirono pochi mesi prima e pochi mesi dopo l'attacco giapponese di Pearl Harbor.

Fu tuttavia grazie alla Seconda Guerra mondiale che il suo sentimento antimilitarista ed ecologista maturò ulteriormente, spingendola a scrivere dei saggi completamente dedicati alla conservazione della natura e all'esplorazione scientifica degli habitat marini.

Incasellando una serie di piccoli successi per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta - che gli consentirono di svolgere indipendentemente le sue ricerche - agli inizi degli anni Sessanta la Carson pubblicò quello che viene considerato da molti il saggio ambientalista più importante della storia - Primavera silenziosa - che rivoluzionò completamente l'ecologismo dalle fondamenta.

Uscito nel 1962, all'interno di questo saggio la Carson riassunse tutto ciò che aveva scoperto riguardo all'uso del DDT e di altre sostanze in agricoltura. Accusò anche l'umanità di star promuovendo una delle più grandi estinzioni animali della storia della Terra e di star degradando buona parte delle risorse vegetali.

Per quanto sviluppasse vari temi, Primavera silenziosa si focalizzò soprattutto sui fitofarmaci, in grado di uccidere gli insetti e d'inquinare le falde acquifere e altri corpi idrici.

Per scrivere questo libro, la Carson dovette subire le forti pressioni e e violenze verbali delle aziende che producevano tali prodotti, ma alla fine il successo di vendita della sua opera fu così importante che per alcuni anni divenne il saggio scientifico più letto in assoluto, più degli stessi libri di Charles Darwin.

Grazie alla sua fatica, la Carson costrinse vari governi a dichiarare illegali molti fitofarmaci e nel 1972 - dieci anni dopo l'uscita del suo libro - gli USA bandirono il DDT dal loro territorio. La sua fama internazionale e il rinnovato successo editoriale gli permisero di promuovere assieme ad altri attivisti nuovi studi sull'inquinamento atmosferico e di continuare ad insegnare zoologia alla Johns Hopkins e alla Università del Maryland, dove aveva trascorso tutta la sua vita accademica.

Per il resto della sua esistenza, dovette affrontare diversi confronti pubblici e giudiziari con i principali fornitori di fitofarmaci degli USA, ma ad ogni occasione dimostrò la dannosità di tali sostanze, finché morì improvvisamente nel 1964 a 56 anni.

Per quanto la sua morte venne considerata una perdita molto triste, all'interno del movimento ambientalista, il suo lavoro permise ai suoi successori di ampliare il numero di ricerche sull'inquinamento e d'istituire la Giornata internazionale della Terra, a favore della tutela della natura.

A suo nome è stato dedicato un premio - il premio Rachel Cason, appunto - che viene dato a donne che hanno contribuito nel raggiungere una maggiore consapevolezza globale sui pericoli dell'inquinamento e del cambiamento climatico.

