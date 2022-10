Radeon 7000 e RDNA 3 vicinissime: saranno 'almeno' 8, ma che performance!

Nelle scorse settimane, NVIDIA ha fatto la voce grossa annunciando la potentissima RTX 4090, una scheda video destinata a sconvolgere tutti gli equilibri con un'architettura incredibile. Nel frattempo, anche AMD si prepara ad alzare la voce.

A rappresentare il team rosso in questa prossima stagione di schede video sarà la serie Radeon RX 7000 e il lancio potrebbe essere davvero vicinissimo. In particolare, nelle ultime ore in rete sono emersi i possibili codici identificativi della lineup Radeon, Radeon mobile e Radeon Pro, rivelando che probabilmente verranno lanciate almeno 8 GPU con la nuova architettura.

In particolare, ecco gli id rivelati dal noto tipster Rogame per tutta la gamma:

NAVI 31: 0x7440 -> 0x745F

NAVI 32: 0x7460 -> 0x747F

NAVI 33: 0x7480 -> 0x749F

Per la sola GPU entry level, vale a dire la Navi 33, si parla di sei SKU:

0x7480

0x7481

0x7483

0x748B

0x7489

0x749F

Chiaramente, è difficile stabilire quante e quali di queste schede faranno la loro apparizione sul mercato, ma l'elenco appare abbastanza credibile, soprattutto in virtù di una maggior presenza sul mercato nei tre segmenti - notebook, desktop e professional - con la "piccola" 33.

Quanto alle prestazioni, ricorda WCCFTech, il vicepresidente senior David Wang ha svelato che con l'architettura RDNA3 potremo osservare un incremento del 50% e oltre; il ché sembrerebbe straordinariamente in linea con i presunti benchmark Geekbench della RTX 4090, che mostrano un miglioramento del 60% sulla RTX 3090 Ti.