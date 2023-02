Radeon 7000 o RTX 40? Ecco con cosa giocano gli utenti Steam

Di recente abbiamo scoperto, grazie a uno store svizzero, quali schede video si rompono più facilmente, ma chi si è aggiudicato la prima "battaglia" del 2023 in termini di preferenze tra NVIDIA e AMD?

A rispondere a questa domanda è stato il sondaggio Steam relativo a gennaio 2023, che ha incoronato assoluta vincitrice con riferimento esclusivo alla nuova generazione la RTX 4090.

In ordine, troviamo:

RTX 4090 - 0,24%

- 0,24% RTX 4080 - 0,14%

RTX 4070 Ti - 0,05%

RX 7900 XTX e XT - non ancora pervenute

Occorre specificare che questi numeri non dipingono la totalità del mercato ma solo il segmento gaming e, nello specifico, i giocatori che utilizzano Steam. A questo punto si possono fare almeno due possibili riflessioni. La prima è che la distribuzione segua effettivamente l'apprezzamento del pubblico, dando merito a NVIDIA di aver sfornato la più potente soluzione grafica attualmente disponibile per il consumer, ma questo non spiegherebbe per quale motivo la RTX 4080, con un pricing decisamente contestato, risulti più popolare della RTX 4070 Ti. In tal senso, è possibile che anche il tempo dal lancio abbia un peso fondamentale nella diffusione di queste schede, soprattutto in questa primissima fase.

Quanto al team rosso, la stessa AMD ha ammesso di aver spedito meno unità tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, spiegando che questo trend dovrebbe invertirsi definitivamente nella seconda metà dell'anno.