La Radeon 7600 si mostra nella versione Sapphire Pulse: ecco le frequenze

Se i rumor sulla presunta data di lancio della Radeon RX 7600 puntano al 26 maggio 2023 come data da segnare sul calendario, non c'è da stupirsi che in queste ore le voci di corridoio su questa scheda si stiano letteralmente accalcando.

L'ultima novità ad apparire in rete riguarda i render della versione custom Sapphire Pulse, allestimento che ormai rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del team red.

Inutile, probabilmente, ribadire che questo intensificarsi delle voci sulla Radeon RX 7600 vanno indirettamente a confermare in qualche modo anche quelle riguardanti un possibile taglio alle fasce superiori, allargando quindi il gap prestazionale tra le due flagship uscite a fine 2022 e questa 7600, che di fatto rappresenta la prima concreta apertura al mercato mainstream da parte di AMD con l'architettura RDNA3.

La scheda, che dovrebbe vantare 32 CU RDNA3 e quindi 2048 core, non ha ancora mostrato i valori di frequenza "di base", ma le specifiche del modello Sapphire che osserverete in calce sembrano indicare 2.6 GHz in boost. La memoria video dedicata per questa scheda dovrebbe essere da 8 GB di tipo GDDR6 su bus a 128-bit, con potenzialità che quindi ricalcano quelle che dovrebbe sfoggiare anche la RTX 4060 Ti di NVIDIA in arrivo, ma con un price point che dovrebbe essere decisamente più aggressivo per la sponda rossa.

Ulteriore limitazione, oltre al bus per le memorie, riguarda il supporto massimo fino a 8 linee PCIe Gen4, ma anche questo non dovrebbe rappresentare un problema enorme per questa scheda, la cui collocazione economica dovrebbe essere intorno ai 300 dollari.