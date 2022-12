Radeon 7900 XTX, altro che best buy: prezzi fino a 1.600 dollari?

La tanto attesa presentazione delle Radeon RX 7900 ha acceso le speranze degli appassionati per via di un preannunciato prezzo di partenza in controtendenza rispetto ai competitor, il cui price point delle soluzioni premium arriva anche a 1.979 euro.

Se per la RTX 4090 il prezzo per molti era giustificato, a far storcere il naso è stato sicuramente il MSRP della 4080, che ha scatenato i partner AIB con soluzioni dal prezzo pericolosamente vicino a quello di una 4090 Founders Edition.

Sulla sponda rossa, invece, ci avviciniamo sempre di più al giorno X, in cui la RX 7900 XTX e la RX 7900 XT arriveranno sugli scaffali virtuali dello store ufficiale e dei rivenditori partner non più come preorder.

Eppure, le speranze di un prezzo abbordabile anche per le versioni custom potrebbero infrangersi contro il muro della realtà. Basti pensare che in Cina, ad esempio, si inizia a parlare di prezzi fino a 1.600 dollari. In particolare, il prezzo al preorder delle Radeon RX 7000 prodotte da PowerColor arriverebbero a questi prezzi:

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil : 11.399 RMB (1.622 dollari)

: 11.399 RMB (1.622 dollari) PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound: 9.788 RMB (1.393 dollari)

PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound: 8.688 RMB (1.236 dollari)

Queste informazioni vanno ad aggiungersi alle precedenti indiscrezioni sulle possibili scorte limitate per Natale per le Radeon 7000, arrivate giusto qualche settimana fa, sebbene sia tutt'ora in piedi l'ipotesi che questo possa valere solo per le versioni Reference e non per gli AIB, che in Cina dovrebbero conquistare la fetta più grossa del mercato.