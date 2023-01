Radeon 7900XTX sostituite... o forse no? Non ce ne sarebbero abbastanza

Dopo un lancio a dir poco problematico per le nuove schede video RDNA3, AMD ha promesso sostituzioni immediate per le Radeon 7900 XTX difettose, dando un barlume di speranza per gli utenti - a migliaia - che si sono ritrovati, loro malgrado, in questa situazione.

Purtroppo, a quanto pare la situazione potrebbe non essere delle migliori poiché, nonostante Scott Herkelman di AMD abbia parlato di un "piccolo lotto" di schede affette dalle problematiche di surriscaldamento, le unità da sostituire sarebbero nell'ordine del 9-11%, perlomeno secondo i dati raccolti da Igor Wallossek.

Igor stesso sarebbe tra gli sfortunati possessori di una scheda video con problemi di questo tipo e anche lui ha fatto richiesta per RMA all'assistenza clienti tedesca di AMD. Purtroppo, l'esperienza non è stata delle migliori, con l'Editor di Igor's Lab che si è visto rispondere che "capiamo bene che tu voglia una sostituzione per la tua RX 7900 XTX. È importante che tu capisca che al momento non siamo in grado di sostituire la tua scheda perché non ne abbiamo a sufficienza nei nostri magazzini. Potremo far partire il processo appena il nostro stock verrà rinfoltito, ma al momento non abbiamo una data stimata per i rifornimenti. Se, invece, preferisci un rimborso, possiamo elaborarlo immediatamente e di forniremo un'etichetta di reso in modo che tu possa rispedire la scheda video al nostro magazzino".

Insomma, nonostante il produttore stia cercando di ridimensionare il problema sembra proprio che la problematica sia abbastanza diffusa, certamente più dei cavi sciolti della RTX 4090 (che alla fine si sono contati nell'ordine delle decine di unità in tutto il mondo e in larga parte da addebitare a un incorretto inserimento da parte dell'utente), ulteriormente amplificata dalla tiratura di lancio delle prime RX 7000, che secondo le stime non sarebbe stata superiore alle 30.000 unità in tutto il mondo.