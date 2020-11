Radeon RX 6000, AMD conferma: supporteranno il Ray Tracing sui giochi DXR e Vulkan

In occasione della presentazione della nuova gamma di GPU Radeon RX 6000 con architettura RDNA 2, AMD non si è dilungata troppo sul Ray Tracing facendo sorgere dubbi in moltissimi utenti. Il reparto marketing però, ai colleghi di AdoredTV, ha rilasciato delle dichiarazioni che chiariscono meglio quali videogiochi saranno supportati.

L’annuncio arrivato nelle ultime ore è chiaro: AMD implementerà le proprie funzionalità di Ray Tracing nei titoli basati sulle API Microsoft DXR o Vulkan Raytracing, mentre i giochi che fanno uso di API proprietarie ed estensioni non saranno supportati.

Per chi non se ne intende, nella pratica saranno pochi i videogiochi non supportati dalla tecnologia Ray Tracing nelle schede grafiche della serie Radeon RX 6000: i principali motori come Frostbite, Unreal, Seed e Unity saranno tutti supportati, essendo basati sulle API DRX del colosso di Redmond; si parla dunque di titoli come Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Deliver Us The Moon, Dirt 5, Godfall, Fortnite, Metro Exodus e Shadow of The Tomb Raider.

Non saranno invece supportati titoli come Quake II RTX, il quale utilizza la libreria proprietaria NVIDIA DirectX RTX. Essendo la prima generazione di GPU AMD con l’unità hardware dedicata al Ray Tracing, l’azienda sicuramente lavorerà con calma per proporre sul mercato un prodotto in grado di soddisfare le aspettative dell’utenza.

Intanto, stando a quanto riportato da Videocardz e Notebookcheck, il Chief Gaming Architect di AMD Frank Azor ha confermato tramite Twitter che a breve, possibilmente prima della disponibilità delle nuove Radeon RX 6000 sul mercato, l’azienda parlerà nel dettaglio di Ray Tracing e super sampling per chiarire ogni dubbio ai potenziali clienti.