Radeon RX 6000, AMD pubblica i benchmark ufficiali: che sfida con RTX 3080!

Dopo l'annuncio ufficiale delle schede video della serie Radeon RX 6000, si torna a trattare queste GPU con architettura RDNA2. Il motivo è la pubblicazione da parte di AMD di alcuni benchmark, che lasciano presagire una "sfida" interessante con la NVIDIA GeForce RTX 3080.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Guru3D e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la società di Santa Clara ha rilasciato dei dati interessanti per quel che riguarda le performance di Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT e Radeon RX 6800 in WQHD e UHD. Inoltre, i grafici mettono a confronto le succitate schede video con quelle di NVIDIA, ovvero RTX 3090, RTX 3080 FE e RTX 2080 Ti FE.

I titoli utilizzati sono dieci: Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, The Division 2, DOOM Eternal, Forza Horizon 4, Gears 5, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider e Wolfenstein Youngblood. Un'analisi interessante consiste nel far notare che la RTX 3080 viene "superata" dalle GPU RX 6800 XT e 6900 XT in diversi test. In altri casi, la RX 6800 XT fornisce dei risultati vicini alle controparti NVIDIA. Ad esempio, in 4K il test relativo a Gears 5 ha fatto segnare 89,7 fps con la RX 6900 XT, 82,6 fps con la RX 6800 XT, 81,9 fps con la RTX 3090 e 76,5 fps con la RTX 3080 FE.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, i test sono stati condotti con una configurazione che include un processore AMD Ryzen 9 5900X, 16GB di RAM DDR4-3200 e una scheda madre X570. Per ulteriori informazioni sui benchmark coinvolti, potete dare un'occhiata al sito ufficiale di AMD.