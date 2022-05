Radeon RX 6000: per AMD il rapporto qualità prezzo supera quello di NVIDIA

Dopo l'annuncio delle GPU AMD Radeon RX 6000 refresh, in molti si sono domandati come fossero le performance delle schede grafiche mid-gen di AMD a confronto con le GPU NVIDIA sul mercato. Oggi, la stessa AMD ci spiega che il rapporto qualità-prezzo delle RX 6000 refresh è di molto superiore a quello delle controparti della concorrenza.

Nello specifico, AMD si basa sull'unità di misura dei FPS per Dollaro, confrontando ogni scheda RX 6000 con il corrispettivo della serie RTX 30 di NVIDIA. Per farvi un'idea migliore dei calcoli effettuati da AMD, vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine in calce, che è stata condivisa dalla stessa AMD.

Stando ai dati riportati nella tabella, la RX 6950XT supererebbe dell'80% la RTX 3090 di NVIDIA, assestandosi su un prezzo di 1.100 Dollari e su un valore medio di FPS pari a 105 (non è chiaro però quale fosse il benchmark utilizzato per i test). La RTX 3090, invece, avrebbe un costo di 1.700 Dollari e una media di FPS pari a 91, risultando sia più costosa che meno performante della controparte AMD. Inoltre, la RX 6950XT ha un rapporto FPS/Watt più basso della rivale, con un TBP complessivo di 335 W, contro i 350 W della RTX 3090.

Passando al lato opposto della classifica, confrontando la criticatissima GPU entry level Radeon RX 6400 con la GTX 1050 Ti di NVIDIA, possiamo notare un rapporto FPS/$ migliore dell'89% rispetto alla GPU rivale, nonché un rapporto FPS/Watt migliore del 123% rispetto alla GTX 1050 Ti.

Testa a testa tra le due aziende invece sulla fascia medio-alta, con la RX 6900 XT, la RX 6800 XT e la RX 6800 che superano di pochissimo le controparti NVIDIA:

La RX 6900 XT, con un costo di 1.000 Dollari e una media FPS di 95, supera del 19% la RTX 3080 Ti in termini di rapporto FPS/$ e del 19% in termini di rapporto FPS/Watt

La RX 6800 XT, con un costo di 850 Dollari e una media FPS di 89, supera del 6% la RTX 3080 in termini di rapporto FPS/$ e del 21% in termini di rapporto FPS/Watt

La RX 6800, con un costo di 759 Dollari e una media FPS di 78, supera dell'8% la RTX 3070 Ti in termini di rapporto FPS/$ e del 27% in termini di rapporto FPS/Watt

A conti fatti, almeno stando ai dati di AMD, le GPU AMD sembrano essere più convenienti di quelle di NVIDIA sia per rapporto FPS/prezzo che per consumi a parità di frame al secondo. Non resta che attendere l'inevitabile risposta di NVIDIA a riguardo.