Radeon RX 6000 refresh: AMD conferma i prezzi, sono più bassi del previsto

Dopo aver visto i presunti prezzi europei delle AMD Radeon RX 6000 refresh, molti fan hanno iniziato a criticare l'azienda di Sunnyvale per il pricetag troppo elevato imposto alle proprie GPU. Oggi, dunque, AMD ha fatto chiarezza sui prezzi delle Radeon RX 6650 XT, 6750 XT e 6950 XT.

Stando a quanto riporta VideoCardZ, infatti, AMD avrebbe deciso di fissare il prezzo della RX 6950 XT a 1.099 Dollari, che dovrebbero tradursi in 1.099 Euro sul mercato europeo. Vi ricordiamo che la RX 6950 XT è la GPU top di gamma della serie RX 6000 refresh, con delle specifiche leggermente migliori della RX 6900 XT per un prezzo di circa 100 Dollari in più rispetto al modello vanilla.

la Radeon RX 6750 XT costerà 549 Dollari, circa 70 Dollari in più del modello "base" della stessa GPU e 30 Dollari in meno di una RX 6800, l'unica scheda video della linea 6000 a non aver ricevuto un refresh di metà generazione. La RX 6750 XT e la RX 6950 XT saranno vendute unicamente da AMD, almeno negli Stati Uniti, per evitare problemi con gli odiosi scalper.

Infine, la Radeon RX 6650 XT costerà 399 Dollari, ovvero soli 20 Dollari in più della RX 6600 vanilla. Quest'ultima scheda grafica non verrà venduta direttamente dal sito web di AMD, ma sarà rilasciata solo attraverso i rivenditori autorizzati.

I prezzi confermati da AMD, comunque, sono molto più bassi di quelli dei leak degli scorsi giorni, tanto che un retailer francese aveva fissato il prezzo della RX 6650 XT alla stessa cifra del MSRP di AMD per la RX 6750 XT. Quasi sicuramente, comunque, trovare le schede grafiche al loro prezzo di listino sarà pressoché impossibile, perciò vi invitiamo a considerare dei prezzi medi più alti di quelli riportati dal produttore, qualora voleste acquistare una RX 6000 refresh. Intanto, comunque, nella giornata di ieri sono comparse online le schede tecniche delle RX 6000 di metà generazione.