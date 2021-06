Radeon RX 6600 e RX 6600XT sempre più vicine: svelate dai nuovi driver AMD

Già sotto i riflettori grazie alle certificazioni richieste da Gigabyte, le nuove schede video entry level di AMD sono più vicine che mai. I nuovi riferimenti spuntano direttamente da fonte ufficiale, ovvero i driver AMD.

Dopo aver lanciato la RX 6600M al Computex 2021, era ormai chiaro a tutti che la GPU AMD Navi 23 prima o poi sarebbe arrivata anche sui sistemi desktop. Un primo assaggio lo abbiamo avuto durante la presentazione della Radeon Pro W6600, destinata al settore professionale, ma oggi finalmente abbiamo la conferma che anche la linea Radeon RX si arricchirà di due soluzioni dotate di questo interessante chip.

Stando a quanto scoperto dal noto leaker KOMACHI_ENSAKA, i nuovi driver nascondono dei riferimenti al Device ID delle due schede in questione, caratterizzate dal codice AMD73FF, proprio come la 6600M. Questo dettaglio rivela in maniera quasi inequivocabile che sia la 6600 che la 6600XT avranno a bordo la GPU Navi 23.

Un altro interessante spunto di riflessione riguarda la comparsa in simultanea di questi riferimenti. Come suggerito dalla fonte, potrebbe non trattarsi di una casualità e a questo punto possiamo pensare che AMD abbia intensione di lanciare le due schede video in contemporanea o quantomeno in due eventi particolarmente ravvicinati. Una cosa è certa, le nuove RX 6600 e 6600XT non sono mai state così vicine.

In un momento caratterizzato ancora da una forte carenza di semiconduttori, l'immissione di nuove schede non può fare che bene al mercato, soprattutto di chip entry level. Questo discorso assume un valore ancora più ampio dopo il rilascio della prima versione di AMD FidelityFX Super Resolution.