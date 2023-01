Radeon RX 6900 e 6800 completamente morte? Sospetti su Mining e umidità

Mentre la questione delle sostituzioni impossibili per le Radeon 7000 difettose continua a tenere banco in attesa di aggiornamenti da parte del produttore, sembra essere caduta una nuova tegola su AMD, con particolare riferimento alla sua passata generazione di GPU.

A sollevare la questione è stato il canale YouTube di un servizio di riparazione di schede video, KrisFix: nelle ultime settimane una sessantina di schede miste tra RX 6900 e RX 6800 sarebbero state spedite in assistenza agli specialisti, delle quali 48 presentavano misteriosamente lo stesso difetto, ovvero una rottura macroscopica a livello del die della GPU, un danno irreparabile. Un numero insolitamente elevato di schede, tutte aggiornate, con lo stesso problema e apparentemente appartenenti a giocatori di diverse tipologie.

Difficile pensare a un problema di utilizzo in-game, tant'è che le indagini sono proseguite alla ricerca di ulteriori indizi che potessero spiegare almeno in parte la fonte del difetto.

Dopo svariati sondaggi è uscito finalmente il denominatore comune: a quanto pare, queste schede erano collegate tra loro e riconducibili allo stesso venditore. Il forte sospetto, a questo punto, è che siano state utilizzate per il mining di criptovalute, anche se questa attività potrebbe non essere la diretta responsabile dell'accaduto. Al contrario, potrebbero essere state le condizioni di conservazione delle schede e in particolare l'umidità a causare tutta la situazione.

Si tratta ancora soltanto di teorie e di pura speculazione, ma a questo punto sarebbe da escludere un difetto di progettazione. In calce troverete, come sempre, il player con il video in cui i ragazzi di KrisFix hanno raccontato tutta la storia e la loro particolare indagine. Nel frattempo, ricordiamo che non ci sono solo cattive notizie per il team rosso, che sembra aver imboccato la strada giusta per migliorare l'efficienza delle Radeon RX 7900 tramite driver.