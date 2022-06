Radeon RX 7000: spunta una nuova GPU Navi 3X, sarà la più potente della serie?

Dopo aver scoperto le specifiche della GPU Navi 31 della AMD Radeon RX 7900XT, quasi tutti i fan si sono convinti che la scheda sarebbe stata la top di gamma della prossima generazione di componenti grafiche di AMD. A quanto pare, però, il colosso di Sunnyvale starebbe sviluppando un'altra GPU Navi 3X, persino più potente della Navi 31.

La notizia arriva direttamente su Twitter dal leaker Greymon55, che ha spiegato in precedenza che la GPU Navi 31 della scheda RX 7900XT avrà un Graphics Compute Die e 12.288 Stream Processors. A quanto pare, però, accanto alla scheda top di gamma ve ne sarebbe una ancora più potente, dotata di una GPU ancora sconosciuta e nota per il momento come Navi 3X, che dovrebbe arrivare alla bellezza di due Graphics Compute Die e di 16.384 Stream Processors.

La GPU Navi 3X dovrebbe essere la quarta GPU per schede video Radeon RX 7000, affiancando i chip Navi 31, Navi 32 e Navi 33. L'uscita delle prime schede che utilizzeranno tale GPU di fascia altissima dovrebbe essere fissata per il prossimo anno, anche se non abbiamo una finestra di lancio più definita.

Secondo RedGamingTech, il chip leakato da Greymon55 dovrebbe essere riservato ad una scheda video Radeon PRO per workstation: non si tratterebbe dunque di una componente destinata al gaming, ma di una riservata ai creativi, il che spiegherebbe anche la presenza del doppio Graphics Compute Die.

All'atto pratico, comunque, la GPU Navi 3X e la scheda che la utilizzerà saranno l'equivalente di due GPU Navi 32, ciascuna dotata di un Graphics Compute Die e di 8192 Stream Processors. Anche la scheda con GPU Navi 32 (probabilmente la Radeon RX 7700) dovrebbe essere messa in vendita a inizio 2023: è dunque probabile che le due schede grafiche arrivino insieme sul mercato, oppure a poco tempo di distanza l'una dall'altra.

Ciò che è particolarmente interessante del rumor è poi la presenza del doppio Graphics Compute Die sulla GPU Navi 3X: la configurazione a doppio GCD, infatti, era originariamente prevista solo con le schede con architettura RDNA4, ovvero con le GPU Navi 4X, in arrivo tra il 2023 e il 2024.