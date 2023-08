Tra Radeon RX 7600 e 7700 XT c'è un buco? No, secondo AMD

AMD ha presentato le Radeon RX 7800 XT e 7700 XT sul palco della Gamescom 2023, a Colonia. Tuttavia, non sono mancati i punti interrogativi, soprattutto in seguito all'annuncio dei prezzi e alle dichiarazioni successive.

Rispondendo alla domanda del presentatore, infatti, Scott Herkelman ha dichiarato che "il portfolio RDNA3 è completo" lasciando intendere che non ci saranno altri prodotti a completare la lineup, perlomeno per adesso.

Questa dichiarazione non è stata sorprendente, dato che in effetti le schede presentate a Colonia erano le più rumoreggiate degli ultimi mesi, ma resta l'amaro in bocca per chi si aspettava almeno un sottile spiraglio per un'offerta intermedia.

Proposta a partire da 489 euro, la Radeon RX 7700 XT non rappresenta esattamente la più ghiotta delle offerte per fascia di prezzo, tant'è che la stessa AMD l'ha affiancata nei benchmark solo alla variante più costosa della RTX 4060 Ti, quella da 16 GB.

Un paragone dal sapore di ammissione, dal momento che tra la RX 7600 e la RX 7700 XT ci sarebbe un "buco" da quasi 200 euro, in cui potrebbero essere collocate comodamente sia una RX 7600 XT che una RX 7700. Insomma, per il momento la porta è chiusa, ma la speranza è l'ultima a morire.