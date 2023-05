Attenzione, la Radeon RX 7600 non è 'compatibile' con tutti gli alimentatori

È ormai passato parecchio tempo dal reveal delle prime Radeon RX 7000 ma ancora in molti ricorderanno un euforico Scott Herkelman, particolarmente entusiasta dell'adozione dei connettori di vecchia generazione per massimizzare la compatibilità delle nuove schede video RDNA3.

La "notizia che non ti aspetti" riguarda proprio la nuovissima Radeon RX 7600 e, a rendere il tutto ancora più paradossale, la versione reference di questa scheda. Secondo quanto segnalato da TechPowerUp! - autori, tra l'altro, anche delle foto incluse in questa notizia - e rilanciato da Tom's Hardware, infatti, questa scheda avrebbe una clearance tanto stretta per i connettori a 6+2 pin di vecchia generazione da rendere impossibile il corretto inserimento di una particolare tipologia di questi, andando a coinvolgere una tutt'altro che sparuta minoranza degli utenti.

Ci riferiamo a quei connettori che presentano uno scalino longitudinale tra il blocco a 6-pin e la porzione a 2-pin, nella parte superiore di questi (ovvero dov'è presente la clip di sicurezza), oltre alla linguetta che solitamente troviamo al di sotto. Come dicevamo, non tutti i cavi presentano questo rilievo, poiché in larga parte completamente piani, ma la redazione di TPU! li ha quantificati nell'ordine del 20% dei cavi in dotazione ai loro PSU, quindi comunque parecchi esemplari, tra cui i cavi forniti da Seasonic con i suoi alimentatori.

Una storia parecchio distante dalla questione dei cavi che si "scioglievano" sulle RTX 4090, ma in questo caso il problema sembrerebbe essere di design.