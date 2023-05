Radeon RX 7600 e RTX 4060 Ti confermate da GIGABYTE: arriva la fascia media

Dopo i primi leak sulla Radeon RX 7600 e le prime indiscrezioni sul possibile cancellamento - o perlomeno congelamento - dei tier superiori, la macchina dei rumor si è letteralmente scatenato nel cercare di delineare questo modello e la seconda scheda di fascia media di NVIDIA, la RTX 4060 Ti.

Nominiamo entrambe non per caso, poiché l'ultima ondata di voci di corridoio riguarda proprio entrambi i brand e tutte e due le schede video menzionate.

Sia AMD che NVIDIA, infatti, sono state indirettamente "smascherate" da GIGABYTE, grazie alle sue domande di certificazione presso la EEC, dove vengono elencati una lunga serie di modelli custom, per l'esattezza due per la RX 7600 di AMD e nove per il team verde e la sua RTX 4060 Ti.

Vale la pena notare che la presentazione di una domanda alla EEC non vale come garanzia dell'uscita sul mercato di tutti i modelli menzionati, ma perlomeno ci suggerisce in maniera importante la loro esistenza.

Per la Radeon RX 7600 da 8GB sono state elencate:

Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming (GV-R76GAMING-8GD)

Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming OC (GV-R76GAMING OC-8GD)

Per la GeForce RTX 4060 Ti da 8GB, invece, i modelli menzionati sono:

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AORUS Extreme 8GB (GV-N406TAORUS E-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 8GB (GV-N406TAERO OC-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO 8GB (GV-N406TAERO-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming 8GB (GV-N406TGAMING-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB (GV-N406TEAGLE-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WindForce OC 8GB (GV-N406TWF2OC-8GD)

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WindForce 8GB (GV-N406TWF2-8GD)

Da notare la forte discrepanza in termini di quantità ma, come già ricordato, non è detto che tutti i modelli vedano la luce una volta annunciate ufficialmente queste due schede.

Nel frattempo, ricordiamo anche che i sondaggi di Steam di maggio 2023 sulle GPU più utilizzate dai giocatori hanno visto mescolare ulteriormente le carte rispetto al ribaltone di aprile 2023, quando la RTX 3060 riuscì a raggiungere la vetta, pur conservando un dignitosissimo terzo posto.