Radeon RX 7600, trapela la versione reference di AMD: pochi fronzoli e dimensioni ridotte

Dopo aver visto le AMD Radeon RX 7600 custom di ASUS, AsRock, GIGABYTE e Sapphire, compaiono finalmente oggi in rete due render della Radeon RX 7600 "reference" della stessa AMD, che ci mostrano un form factor molto più compatto rispetto a quello adottato dagli AIB e dai partner del Team Rosso.

I render sono stati riportati da VideoCardZ, e ci spiegano che una versione reference della RX 7600 esiste, dimostrando il grande interesse di AMD per la scheda grafica di fascia medio-bassa. Per ora, il design compatto della versione reference di AMD è il più "piccolo" in termini di dimensioni, specie se a confronto con i design triple-fan e triple-slot di ASUS, GIGABYTE e AsRock.

Dunque, la Radeon RX 7600 di AMD ha un design dual-slot con due ventole di raffreddamento. L'esterno della scheda è senza fronzoli, privo di luci RGB, con un pannello di colore nero e una backplate che percorre tutta la GPU e che è sempre di colore nero. L'unica punta di rosso che vediamo nella componente per PC sono i quattro piccoli triangoli negli angoli della backplate.

Secondo VideoCardZ, la Radeon RX 7600 stock ha dimensioni ridotte, inferiori ai 21 centimetri di lunghezza: ciò, sfortunatamente, non la rende compatibile con i case mini-ITX, che richiedono solitamente della GPU da 17 centimetri o meno. Nelle mani di un AIB specializzato nella realizzazione di prodotti compatti, però, potrebbe essere possibile limare quei centimetri necessari ad inserire la scheda anche nei PC di dimensioni più piccole tra quelli in commercio.

Abbiamo infine un connettore PCIe 4.0 a 16 pin standard, di cui soli 8 pin vengono però usati per il power delivery. Dovrebbe dunque trattarsi della stessa tipologia di connettore utilizzata dalla "vecchia" Radeon RX 6600 e dalle GeForce RTX 4060 e 4060 Ti di NVIDIA.