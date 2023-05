Radeon RX 7600 già vicina ai 250 euro in Spagna: la situazione in Italia

A poco più di 24 ore dal lancio della Radeon RX 7600, il prezzo europeo ha già toccato i minimi "storici", per così dire: è successo in Spagna, ma vediamo di analizzare la situazione anche per il nostro Paese.

Quello registrato nella penisola iberica rappresenta senza dubbio un episodio importante, soprattutto a così poco tempo dal lancio. Quanto alle cifre, partendo da un MSRP di 299 euro (269 dollari), la variante custom Challenger OC prodotta da AsRock, proposta inizialmente al prezzo consigliato da AMD, è stata avvistata su CoolMods ad appena 259,94 euro: ben 40 euro di sconto sul cartellino, per una riduzione percentuale che diventa decisamente cospicua e pari al 13%.

Oltre al calo di prezzo relativo, tuttavia, vale la pena sottolineare come si tratti di una cifra molto più vicina a quella chiesta a gran voce dagli appassionati e dagli addetti ai lavori dopo la fine dell'embargo sulle prime recensioni.

Quanto all'Italia, siamo ancora abbastanza lontani da queste cifre ma un rapido controllo in rete ci consente di fare un bilancio della situazione nel nostro Paese sulla Radeon RX 7600, dove la cifra più bassa è stata toccata da OKPrice, portale che propone la scheda a 287 euro spedizione inclusa, mentre su Amazon Italia non si riesce a trovare nulla al di sotto dei 299 euro con consegna dopo il 1 giugno 2023.

Il floor price di LDLC, noto per la sua politica sui prezzi sempre molto vicina al MSRP anche durante lo shortage, è di 319 euro per la versione MSI Mech X2. Tutto questo mentre lo store ufficiale recita "Coming Soon!" a un prezzo pari a 301 euro per la sua reference.

Situazione diversa e con percentuali leggermente più sottili per il nuovo innesto di NVIDIA: quando vi abbiamo segnalato dove acquistare la RT 4060 Ti, infatti, abbiamo sin da subito individuato diverse fonti con prezzi sotto MSRP, seppur di poco.