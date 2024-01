Radeon RX 7600 XT ufficiale: finalmente il gaming in FullHD per tutti

Oltre alla presentazione dei Ryzen 8000G, per AMD il CES 2024 è stato anche il palcoscenico ideale per presentare le sue ultime novità in termini di soluzioni grafiche desktop per il gaming.

Ebbene sì: i rumor sulla Radeon RX 7600 XT alla fine si sono concretizzati e la nuova scheda video presentata nel corso della kermesse di Las Vegas è stata proprio lei.

Il team rosso ha deciso di sfruttare lo spazio tra la RX 7600 e la RX 7700XT per questo nuovo innesto: la nuova Radeon RX 7600 XT rappresenta un corposo passo in avanti rispetto alla soluzione entry level di questa generazione, con 32 CU e quindi 2.048 Stream Processor che possono essere spinti fino a 2.76 GHz, oltre a 64 core per l'IA.

La memoria video a bordo è da ben 16GB di tipo GDDR6 a 18 Gbps, ma su bus a 128-bit. Guardando verso la parte alta della lineup, spicca in particolar modo la presenza dell'uscita video DisplayPort 2.1, oltre all'encoding hardware AV1, mentre il TBP si ferma a 190W.

Insomma, una soluzione davvero interessante per il gaming a 1080p di alta qualità, ma non dovrebbe temere anche qualche sporadica incursione nel territorio dei 1440p, ancora meglio con il pacchetto FSR attivo.

La disponibilità sul mercato è fissata per il 24 gennaio 2024 a un prezzo molto allettante, che parte da appena 329 dollari. Niente modello reference, ma si potrà fare affidamento sui partner storici del team rosso, tra cui Sapphire, XFX, PowerColor, Asus, AsRock, Gigabyte e Acer.