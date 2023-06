Radeon RX 7800 XT: le versioni custom sviluppate 'senza' GPU?

A qualche giorno di distanza dai recenti rumor sul lancio della Radeon RX 7800 XT e sulla sua esistenza da parte di AsRock, il team rosso torna sotto i riflettori per via di alcune interessanti voci di corridoio sullo sviluppo di questa scheda video.

Secondo quanto riferito (e mostrato in foto) dal solito Moore's Law is Dead, infatti, per il design e lo sviluppo delle versioni custom prodotte dagli AIB, AMD avrebbe sviluppato un chip grafico "dummy", probabilmente perché lo sviluppo del chip Navi 32 ha richiesto più tempo del previsto.

In effetti, la storia di questa GPU sarebbe stata così travagliata da aver ceduto il passo al lancio della Radeon RX 7600, scheda più in basso nella lineup.

Curiosamente, il suddetto chip dummy non era in realtà un pezzo di hardware non funzionante, bensì una Navi 31 "ristretta" nelle dimensioni di una Navi 32, pari a 40 x 40 mm2 (per riferimento, il chip Navi 31 viene normalmente ospitato in un'area di 55 x 47,5 mm2).

Da notare che nel chip sono presenti 6 memory die (MCD) di cui due non utilizzati.

Si tratta chiaramente di una particolare lavorazione, dettata dalla necessità di fornire chip funzionanti che assolvessero il ruolo di placeholder delle dimensioni esatte del chip di fascia medio-alta in arrivo nel prossimo futuro.